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Выставку домашних питомцев проведут в поселке Красногорска 7 сентября
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Общество — 5 Сентября 2018, 19:09
На сайте культурно-досугового клуба «Мечта» информируется о том, что 7.09.2018 в поселке Нахабино подмосковного Красногорска пройдет фестиваль-выставка «Мой домашний питомец», в которой смогут принять участие жители с любыми домашними животными.
Фестиваль-выставку будет проходить в Нахабине в третий раз. Это дворовый праздник, который направленн в основном на семьи с детьми. Традиционно в нем участвуют местные жители со своими любимцами – не только кошками и собаками, но и грызунами, земноводными, насекомыми.
Фестиваль начнется в 17:00 7.09.2018. Принять участие могут все желающие.
Проект «Мой домашний питомец» был номинирован на премию губернатора «Наше Подмосковье».
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