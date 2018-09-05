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Публичные обсуждения применения УФАС антимонопольных законов пройдут 17 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Сентября 2018, 19:13
Как сообщает пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области, в доме правительства Московской области 17.09.2018 пройдут публичные обсуждения правоприменительной практики Московского областного УФАС за третий квартал 2018 года.
В сообщение отмечается, что данное мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Московской области.
Участвовать в публичных обсуждениях будут представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры Московской области, органов государственной власти и органов местного самоуправления Подмосковья, а также представители хозяйствующих субъектов и общественных объединений региона.
Публичные обсуждения состоятся 17 сентября 2018 года в 10:00 в доме правительства Московской области по адресу: город Красногорск-7, бульвар Строителей, дом 1.
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