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Детскую поликлинику открыли в Куровском городского округа Ликино‑Дулево
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Общество — 5 Сентября 2018, 19:16
Как сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте», что 05.09.2018 года в городе Куровское городского округа Ликино-Дулево после капитального ремонта открылась детская поликлиника, которая начнёт принимать пациентов с 10 сентября.
Участие в церемонии открытия приняли депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, председатель совета депутатов Ликино-Дулева Олег Филиппов, заместитель главы администрации муниципалитета Денис Банцекин, начальник управления координации деятельности фармацевтических и медицинских учреждений Константин Герцев, а также жители Куровского.
В сообщение также отмечается, что в обновленном здании будут работать не только участковые педиатры, но также специалисты узкой направленности. В отремонтированном помещение также обновилось оборудование и мебель.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, с 10 сентября поликлиника начнёт принимать первых пациентов.
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