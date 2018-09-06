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Более 20 игроков из городов‑побратимов приняли участие в шахматном турнире в Красногорске
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Общество — 6 Сентября 2018, 15:21
Как сообщает информационный центр учреждения, 06.09.2018 года открыли шахматный турнир между городами-побратимами «Золотая ладья» в Музее Победы подмосковного Красногорска, в котором приняли участие более 20 игроков.
В открытии турнира приняли участие заместитель главы муниципалитета Игорь Тельбухов, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Нестеров, а также представители общественных организаций столицы и Подмосковья.
Победители турнира кроме медалей получат ещё и наградные кубки в стиле черневской игрушки, которые были изготовлены городским ходожником Евгением Глызь.
Также отмечаются, что все желающие могут принять участие открытом шахматном турнире в красногорском филиале Музея Победы 8 сентября 2018 года.
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