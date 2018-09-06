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Раздельный сбор отходов обсудят в Мосгордуме в осеннюю сессию
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Сентября 2018, 15:27
Как сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова в ходе панельной сессии Второго климатического форума, которая состоялась 6 сентября 2018 года, что профильная комиссия Мосгордумы обсудит раздельный сбор отходов в осеннюю сессию. Также она добавила, что обсуждение состоится в одном из ближайших заседаний комиссии.
С 1 января 2019 года изменится система управления потоками сбора мусора, из-за чего в столице появятся контейнеры для раздельного сбора отходов. В ближайшее время по просьбам москвичей на столичных улицах и отдельно в значимых местах установят контейнеры для раздельного сбора мусора. В будущем весь мусор будет проходить вторичную обработку.
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