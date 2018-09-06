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РИАМО разыграет в соцсетях билеты на Московскую международную книжную выставку‑ярмарку
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Общество — 6 Сентября 2018, 15:32
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в соцсетях билеты на Московскую международную книжную выставку-ярмарку, которая продлится до 9.09.2018 года. Данная выставка-ярмарка открылась на ВДНХ.
Как сообщает «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте», что Издательская группа «Эксмо-АСТ» подарила 2 пары билетов, которые будут разыграны среди читателей.
Так как ярмарка уже начилась, поэтому стоит поторопиться.
Отмечается, что итоги конкурса будут подведены вечером 6 ментября 2018 года! Билеты надо забрать в 75 павильоне ВДНХ завтра, 7 сентября, а посетить выставку по ним можно будет в любой из дней с 7 по 9 сентября.
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