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«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе на 7 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Сентября 2018, 15:39
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на 7.09.2018 объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров.
«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, обозначающий потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 33 часа из-за высокой пожароопасности.
Такой же уровень опасности объявили в Костромской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях. По той же причине в Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях объявили следующий, «оранжевый» уровень, означающий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
07.09.2018 в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 11-13 градусов, днем — 23-25.
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