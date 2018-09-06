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«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе на 7 сентября

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Общество — 6 Сентября 2018, 15:39

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на 7.09.2018 объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, обозначающий потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 33 часа из-за высокой пожароопасности.  

Такой же уровень опасности объявили в Костромской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях. По той же причине в Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях объявили следующий, «оранжевый» уровень, означающий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

07.09.2018 в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 11-13 градусов, днем — 23-25.

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