06сентября 2018
четверг
|
Раздевалку для незрячих футболистов откроют в Дзержинском 8 сентября
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Сентября 2018, 15:43
Как информирует пресс-служба администрации муниципалитета, что на стадионе «Орбита» в подмосковном Дзержинском в День города, 8 сентября 2018 года, состоится открытие пристройки с раздевалкой для тренировок незрячих футболистов. В честь данного события на стадионе состоится товарищеский матч».
Участие в товарищеском матче по случаю открытия раздевалки примут сильнейшие клубные команды Подмосковья категории В-1 (тотально слепые), в том числе городская команда «Орбита-Юниор». В настоящее время футболисты готовятся к новым тренировкам, которые начнутся после 8 сентября. Спортсмены будут заниматься каждый день по 2 часа.
По словам воспитанника отделения адаптивного футбола, голкипера Давида Гаева, в манеже хотят сделать систему отопления.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +17 +19 ночью +11 +13
Котировки
Партнеры