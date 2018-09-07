07сентября 2018
пятница
|
В 10 домах микрорайона Климовск в Подольске 10 и 11 сентября временно отключат свет
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 7 Сентября 2018, 14:38
Как сообщил диспетчер МУП «СЕЗ», что в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в период с 10 по 11 сентября 2018 года будет временно приостановлена подача электроэнергии в 10 домах в связи с проведением плановых работ.
«Мособлэнерго» 10 сентября 2018 года с 13:00 до 17:00 в связи с плановыми работами отключит электроэнергию на улице Ленина в домах №№28, 30; в Октябрьском переулке в домах №№6, 8, 10.
Также во вторник, 11 сентября, с 9:00 до 16:00 в связи с плановыми работами на подстанции №726 будет отключена подача электроэнергии на улице Молодежная в домах №№5, 7/1, 7/2, 7/4, 7/6.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +15 +17 ночью +11 +13
Котировки
Партнеры