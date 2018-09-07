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Благотворительный фестиваль состоится в парке Талалихина в Подольске 23 сентября
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Общество — 7 Сентября 2018, 14:49
Как сообщает организатор мероприятия Ольга Писцова, что в парке Талалихина в Подольске 23.09.2018 года состоится благотворительный фестиваль «Дети – детям» и эстафету в помощь тяжелобольному ребенку, в программе выступят известные артисты эстрады и кино.
В 11:00 начнется благотворительный фестиваль, где пройдёт открытие интерактивных площадок и презентация социальных проектов. В 19:00 начнется театрализованный концерт «Хрустальная кукла», где примут участие звезды российской эстрады, театра и кино. Все желающие могут поучаствовать в данном мероприятии, регистрация участников пройдет с 11:00 до 11:20, далее 10 минут разминка и с 11:30 до 12:00 пройдет эстафета.
Участие в мероприятии предполагает взнос в помощь больному ребенку, собранные средства пойдут на лечение 11-летней Вики Авраменко из многодетной семьи, которой требуется операция на сердце.
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