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Около 2,4 тыс инвалидов в Подмосковье получат слуховые аппараты в 2018 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Сентября 2018, 14:59
Как сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ, что в Подмосковье в этом году слуховые аппараты уже выдали примерно 1200 тысячи инвалидам и еще примерно столько же получат аппаратуру до конца 2018 года.
Региональное отделение ФСС обеспечит в 2018 году 2390 человек, что составит почти 100% обратившихся в филиалы отделения за данным видом средств реабилитации. Всего на обеспечение слуховыми аппаратами в текущем году будет направлено около 155 000 000 рублей, что на 10% больше, чем в 2017 году.
Примерно 150 инвалидов получат услуги по сурдопереводу, что полностью закроет потребность по данному виду услуги.
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