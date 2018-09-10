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Церемонию крепления знамени УФССП проведут в ДК Красногорска 13 сентября
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Общество — 10 Сентября 2018, 19:20
13.09.2018 во Дворце культуры «Подмосковье» Красногорска состоится торжественная церемония крепления полотнища знамени Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области к древку.
13 сентября в 10:30 во Дворце культуры «Подмосковье» Красногорска пройдёт торжественная церемония крепления полотнища знамени УФССП по Московской области к древку. Данная церемония является подготовкой к официальному вручению знамени Управлению директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.
На церемонию будут присутствовать герой России, заместитель руководителя департамента государственной службы и кадров правительства РФ Сергея Шаврина, глава Красногорска Радий Хабиров, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова и другие.
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