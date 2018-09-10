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Жители Подольска передали 9 тыс подарков для нуждающихся детей к новому учебному году
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Общество — 10 Сентября 2018, 19:30
Как сообщает пресс-служба ГК «Детский мир», что жители подмосковного Подольска передали 9000 подарков для нуждающихся детей к новому учебному году, товары и принадлежности собрали в ходе благотворительной акции «Участвуйте!».
Начиная с июня и до конца августа, покупатели сети магазинов детских товаров могли передать нуждающимся детям все необходимое для школы.
Также отмечается, что подмосковном Подольске в акции приняли участие 7000 жителей округа, передавших 9000 подарков. Всего в акции приняли участие свыше 2 миллионов человек и было собрано 3,1 миллионов необходимых вещей, письменных принадлежностей и игрушек к новому учебному году. Благотворительные «посылки» получили 250 тысяч ребят из 650 социальных учреждений России и Казахстана, а также многодетные семьи и дети-инвалиды».
Данная акция проходит уже 14 лет, с текущего года – более чем в 600 магазинах известной сети магазинов детских товаров, расположенных в 220 городах России и Казахстана.
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