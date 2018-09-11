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Новый детский сад появится в городском округе Истра
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Сентября 2018, 19:59
Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, что министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на возведение детского сада на 140 мест в деревне Красный Поселок городского округа Истра.
Также он отмечает, что в здании детского сада общей площадью более 2500 квадратных метров будут располагаться групповые ячейки со спальными и игровыми комнатами, залы для занятий музыкой и физкультурой, пищеблок, медицинский блок, а также административные и бытовые помещения.
На территории, прилегающей к данной местности, будут обустроены детские игровые и спортивные площадки, установлены теневые навесы, выполнено озеленение.
Застройщиком детского сада является ООО «Микрорайон «Кантри». Объект будет возводиться за счет внебюджетных средств.
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