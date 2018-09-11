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Жители Реутова смогут приобрести сувениры и травяной чай на ярмарке с 25 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Сентября 2018, 20:03
Как сообщил глава города Станислав Каторов, что в подмосковном Реутове 25.09.2018 пройдёт социальная ярмарка «Ценопад», на которой производители представят широкий ассортимент продукции по специальным ценам.
Каторов отметил, что в этот раз на «Ценопаде» покупатели смогут приобрести не только привычный ассортимент продуктов, но и купить травяные сборы и чаи в зеленой лавке, сувениры и изделия народных промыслов, женскую сезонную одежду, шарфы и шали».
Ярмарка будет проходить на площадке около входа на станцию метро «Новокосино». Жители смогут посетить «Ценопад» до 30 сентября.
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