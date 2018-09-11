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Около 1 тыс обращений написали жители Люберец на портал «Добродел» за прошедшую неделю
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Общество — 11 Сентября 2018, 20:07
Как сообщается на интернет-портале «Добродел», что жители городского округа Люберцы с 1 по 7 сентября 2018 года написали около 1000 обращений, которые в основном касались парковки на газонах.
Также на портал поступила 51 жалоба на нерабочие фонари на улицах, проездах и площадях, 47 обращений – на плохое содержание зеленых насаждений и газонов. Также 42 жалобы связаны с выбросами вредных веществ с территории предприятий и промышленных зон. На плохое состояние фасадов нежилых зданий, объектов и ограждений поступило 34 обращения.
Пользователи портала подтвердили решение по 543 жалобам. По 35 обращениям жителей отремонтировали фасады нежилых зданий, по 26 жалобам убрали ямы во дворах и убрали 19 незаконных рекламных конструкций.
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