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В Котельниках приобретут помещение для предоставления жилья детям‑сиротам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Сентября 2018, 13:17
Как сообщается на сайте госзакупок, что власти подмосковных Котельников закупят жилое помещение для обеспечения жильем детей-сирот.
По данным технического задания, центр по организации закупок Котельников подал заявку на закупку жилого помещения в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, а также лиц из их числа. В рамках контракта необходимо закупить жилое помещение площадью 33 квадратных метра. 28.09.2018 состоится аукцион в электронной форме.
В течение 7 рабочих дней с даты подписания контракта продавец обязан передать квартиру по акту приема-передачи, а также передать администрации ряд документов на собственность.
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