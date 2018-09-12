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Более 60 тыс доз вакцины против гриппа поступило в поликлиники Люберец
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Общество — 12 Сентября 2018, 13:25
Как сообщается в официальном аккаунте управления социальной политики администрации муниципалитета в Instagram, что в подмосковных Люберцах для иммунизации населения от гриппа и ОРВИ закупили более 60000 доз вакцины для детей и взрослых.
В сообщении отмечается, что в городском округе Люберцы стартовала кампания по иммунизации населения против вируса гриппа и ОРВИ. Сейчас лечебно-профилактические учреждения округа уже получили более 60 тысяч доз вакцины для детей и взрослых.
Вакцинацию можно сделать в любом поликлиническом отделении горокруга. Прививку делают только после осмотра врача, чтобы исключить острые заболевания, обострения хронических болезней и наличие аллергической реакции на предыдущую прививку. Проверку проводит дежурный терапевт поликлинического отделения в любое удобное время без предварительной записи.
Врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа до конца ноября.
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