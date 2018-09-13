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Индустриальное здание построили в технопарке «Валищево» в Подольске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Сентября 2018, 11:26
Как сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, что разрешение на ввод в эксплуатацию выдано универсальному индустриальному зданию в городском округе Подольск, объект расположен на территории логистического промышленного парка «Валищево».
Министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев добавил, что реализация проекта была на сопровождении Центра содействия строительству Московской области. В строительство данного объекта на территории парка «Валищево» инвестировали 1,2 миллиарда рублей.
Новый объект коммерческого назначения располагает площадью более 52000 квадратных метров. Новый объект является дополнением к промышленному кластеру. Данный объект должен содержать большое количество паковочных мест, что отвечает современным запросам бизнеса.
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