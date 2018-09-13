13сентября 2018
четверг
|
В 2018 году в Подмосковье чаще открывались логистические и строительные компании
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Сентября 2018, 11:47
Как сообщил официальный портал правительства Московской области, что в первой половине 2018 года в Подмосковье чаще всего начинали работать компании в сфере транспортировки и хранения.
Министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев отметил, что сейчас высокой популярностью пользуются интернет-стартапы.
Он подчеркнул, что в последнее время очень активно пользуется популярностью бизнес в интернете. Преимуществом этой деятельности является отсутствие привязки к своему месту жительства. Клиентов искать можно как в своем городе, так и за его пределами, поэтому организовать прибыльный бизнес в интернете проще, чем сделать это в условиях реального рынка.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +19 +21
вечером +13 +15 ночью +8 +10
Котировки
Партнеры