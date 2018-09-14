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Капремонт здания краеведческого музея в Люберцах завершат до конца года
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Общество — 14 Сентября 2018, 13:00
Как сообщается в официальном аккаунте управления строительства администрации муниципалитета в Instagram, что капитальный ремонт и реконструкцию здания краеведческого музея на улице Звуковая в подмосковных Люберцах планируют завершить до конца текущего года.
Отмечается, что сейчас в краеведческом музее идут работы по капитальному ремонту и реконструкции фасадов здания. Фасады здания картинной галереи и краеведческого музея будут выполнены в едином стиле и цветовой гамме. Планируется завершить работы в четвертом квартале 2018 года.
Работники выполнили ремонт кровли, установили новые оконные и дверные блоки. Сейчас планируется приступить к отделке внутренних помещений.
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