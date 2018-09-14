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Члены общественной палаты Подольска проведут прием жителей 27 сентября
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Общество — 14 Сентября 2018, 13:05
Как информирует сайт администрации горокруга, что в подмосковном Подольске 27.09.2018 пройдет прием горожан членами общественной палаты муниципалитета.
Отмечается, что члены общественной палаты городского округа Подольск будут принимать граждан 27 сентября 2018 года с 16:00 до 18:00.
Прием будет осуществляться по адресу: улица Кирова, дом №4, аудитория №3 (вход – со стороны концертного зала администрации).
Для уточнения более детальной информации можно записаться на прием по телефону: 8(496)755-57-70. При себе необходимо иметь паспорт.
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