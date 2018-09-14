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В Подмосковье создали пять выездных бригад паллиативной помощи детям
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Сентября 2018, 13:11
Как сообщил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы Андрей Голубев, что в Подмосковье для оказания паллиативной медицинской помощи детям создали 5 выездных бригад.
Голубев отметил, что организована служба пяти выездных патронажных бригад паллиативной медицинской помощи детям. В Подмосковье функционирует 42 паллиативных койки для детей.
Он сообщил, что до конца текущего года по распоряжению губернатора в городском округе Домодедово откроется Московский областной хоспис для детей, который будет рассчитан на десять мест. В нем будут оказывать весь комплекс паллиативной помощи.
В 2017 году в регионе 188 детей с неизлечимыми заболеваниями получили данный вид помощи.
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