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Легенда ММА Монсон вошел в социальную комиссию городского совета Красногорска
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Общество — 14 Сентября 2018, 13:24
В подмосковном Красногорске состоялось первое заседание совета депутатов городского округа, американский и российский спортсмен, боец ММА Джефф Монсон вошел в состав комиссии по социальным вопросам.
14.09.2018 года в администрации Красногорска прошло первое заседание совета депутатов горокруга первого созыва, которое вел глава муниципалитета Радий Хабиров.
В состав совета депутатов по единому избирательному округу жители муниципалитета избрали Джеффа Монсона.
Спортсмен Джефф Монсон проживает и трудится в Красногорске. В мае президент России Владимир Путин предоставил ему российское гражданство. Паспорт гражданина России спортсмену вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев на праздновании дня России в парке «Патриот».
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