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Жительница попросила главу Люберец ликвидировать незаконную торговлю на ж/д станции
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Общество — 17 Сентября 2018, 17:38
Жительница Люберец обратилась к главе муниципалитета Владимиру Ружицкому с просьбой о прекращении несанкционированной торговли в подземном переходе станции «Люберцы-1».
19 сентября 2018 года глава провел традиционный личный прием граждан, где к нему пришла жительница и сообщила, что в подземном переходе постоянно торгуют. Кроме того она попросила предоставить дачникам бесплатные места на рынке, чтобы они прекратили продавать свой урожай на ступеньках.
Ружицкий пообещал, что дачников получат бесплатные места на рынке около станции, но не всех устраивает то, где они предоставляются, поэтому многие предпочитают торговать на ступеньках перехода.
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