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Сбербанк поддержал областной этап «Кросса нации 2018» в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Сентября 2018, 17:42
Как сообщила пресс-служба Сбербанка, что банк выступил партнером традиционного дня бега «Кросс нации» и поддержал проведение этапа мероприятия в Московской области.
В материале отмечается, что «Кросс нации» - всероссийские легкоатлетические соревнования, которые с 2004 года проводятся в разных городах России. Целью данного мероприятия является популяризация здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом.
«Кросс нации» прошёл в городе Раменское. В соревновании участвовали 4500 спортсменов. Для разных возрастных групп были организованы забеги на дистанции от 1 до 10 километров.
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