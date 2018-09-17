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Свыше 720 нарушений чистоты и порядка устранили в Подмосковье за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Сентября 2018, 17:45
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, что на минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области было устранено 729 нарушений чистоты и порядка.
Как сообщает начальник ведомства Татьяна Витушева, что пресечено 31 нарушение тишины и покоя граждан. В ходе проверки мест строительных и земляных работ были приняты меры по 6 фактам проведения работ без ордеров. Также в результате проведенной Госадмтехнадзором работы ликвидирован 21 информационный носитель, который был размещен без согласования.
В рамках еженедельного надзора за содержанием автодорог и дорожной инфраструктуры оперативно выявлено 34 нарушения. Также устранено 283 нарушения правил парковки автотранспортных средств во дворах многоквартирных домов.
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