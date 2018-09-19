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В Красногорске установили 2 детские площадки по губернаторской программе в 2018 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2018, 21:38
Как информирует корреспондент «РИАМО в Красногорске», в подмосковном Красногорске открыли две детские площадки во дворах домов №27, корпус 1 по улице Карбышева и №45 по улице Ленина, их установили в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье».
Заместитель министра ЖКХ региона Алексей Беловодов сообщил, что площадки имеют уникальный дизайн и выполнены из прочных материалов.
По его словам, очень важно, чтобы управляющая компания качественно содержала новые площадки, а дети бережно к ним относились.
Беловодов также добавил, что в конце сентября в администрации начнут новый этап формирования плана благоустройства на 2019 год.
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