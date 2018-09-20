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В Люберцах 23 сентября выберут лучшее фото хозяина и питомца в конкурсе «Мое второе я»
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Общество — 20 Сентября 2018, 15:07
Как сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram, что 23.09.2018 года в городском округе Люберцы начнется конкурс фотографии хозяина со своим питомцем «Мое второе я».
В сообщении отмечается, что «Мое второе я» именно так часто мы слышим это о своих питомцах! Для участия в конкурсе необходимо присылайте фотографии со своими домашними любимцами на почту luber-pressa@yandex.ru или выложить в социальные сети с хештегом #моевтороея. Победителей и призеры будут награждены хорошими призами.
Итоги конкурса будут подведены в конце октября.
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