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Более 1 тыс лифтов отремонтировали в Королеве в августе 2018 года
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Общество — 20 Сентября 2018, 15:16
Как сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram, что сотрудники управляющих компаний отремонтировали более одной тысячи лифтов в домах подмосковного Королева в августе 2018 года.
В Королеве ведутся плановые работы по ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах.
Отмечается, что техобслуживание и ремонт 1 035 лифтов выполнены в августе силами управляющих компаний, проведены работы капитального характера – замена канатоведущего шкива натяжного устройства и электродвигателя привода дверей кабины.
Также в Королеве в 2018 году произведут замену более 220 лифтов в 49 многоквартирных домах.
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