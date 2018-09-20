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Около четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве 23 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Сентября 2018, 15:20
Как сообщается на сайте «Метеоновости», что астрономическое лето в столице закончится в это воскресенье, в город придут похолодание и дожди, за сутки может выпасть порядка четверти месячной нормы осадков.
В Московском регионе бабье лето закончится 23.09.2018 года, с этого же дня заканчивается астрономическое лето. В пятницу и субботу еще будет тепло: без осадков, днем термометры покажут 23-25 градусов, ночью температура в столице составит 10-12 градусов, а в Подмосковье – 5-7. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 6-7 градусов и будет соответствовать середине августа.
С начала следующей недели днем температура не будет подниматься выше 15-17 градусов, что близко к климатической норме.
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