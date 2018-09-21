21сентября 2018
пятница
|
Около 10 нарушений по содержанию торговых точек устранили на вылетной магистрали Балашихи
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 21 Сентября 2018, 14:36
Как сообщает пресс-службы надзорного ведомства, что в Балашихе сотрудники Госадмтехнадзора в рамках рейда устранили около 10 нарушений по правилам благоустройства на объектах торговли на участках вылетной магистрали в полосе отвода Щелковского шоссе.
Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева отмечает, что в ходе проверки 20 объектов торговли устранено 10 нарушений правил благоустройства, которые связаны с прилегающей к объектам территории, а также несанкционированного размещения объектов, предназначенных для осуществления торговли.
Неукоснительное исполнение областного законодательства в сфере чистоты, порядка и благоустройства всеми юридическими, должностными и физическими лицами является требованием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +16 +18 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры