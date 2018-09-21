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Начальник УМВД России по Королеву 25 сентября примет обращения горожан по телефону
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Сентября 2018, 14:39
Как сообщает старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская, что начальник УМВД России подмосковного Королева Игорь Лащук примет обращения жителей по телефону 25.09.2018 с 12:00 до 13:00.
Прием звонков будет вестись в рамках проведения профилактической операции «Законность» для улучшения взаимодействия органов внутренних дел с населением.
Жители Королева смогут обратиться к начальнику УМВД по телефону: 8(495)511-51-00, а также оставлять свои вопросы и обращения по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66.
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