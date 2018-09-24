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Музей дороги открыли в Сергиевом Посаде
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Общество — 24 Сентября 2018, 19:13
В Музее дороги в микрорайоне Семхоз в Сергиевом Посаде восстановили участок древней Переславской дороги. Данный музей открыли на территории мемориального комплекса памяти протоиерея Александра Меня рядом с Сергиевским храмом.
Реконструированный участок дороги состоит из 8 фрагментов разных покрытий, которые использовали на Руси с XIII по конец XIX века. Своими ногами можно почувствовать, каково было нашим предкам гулять по булыжным, деревянным и кирпичным мостовым.
Заканчивается путь в Музее дороги в Семхозе гранитной брусчаткой, где представлена беседка в виде небольшого постояло двора. Ее восстановили по картинам и гравюрам русских художников XIX века.
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