25сентября 2018
вторник
|
Около 400 жителей Балашихи проголосовали за ремонт дорожных участков в 2019 году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 24 Сентября 2018, 19:27
Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, что около 400 жителей Балашихи на портале «Добродел» высказали мнение касательно ремонта дорог в следующем году.
Как отметиил начальник управления транспорта, дорог и связи администрации горокруга Владимир Головин, что в Балашихе за ремонт дорог на следующий год проголосовали более 400 жителей. В список для голосования вошло 45 дорог.
Он подчеркнул, что 200 голосов жители отдали за ремонт Балашихинского шоссе, протяженность которого 3,5 километров. На втором месте – улица Твардовского – порядка 50 голосов. Третье место занимает участок улицы Пионерской – свыше 20 голосов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +8 +10
утром +7 +9 днем +8 +10
Котировки
Партнеры