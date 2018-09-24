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Врио главы Котельников поручил вывезти мусор из Кузьминского лесопарка до начала октября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Сентября 2018, 19:32
Как сообщил временно исполняющий обязанности главы города Андрей Булгаков, что в Кузьминском лесопарке Котельников к началу октября будет убран мусор и сухостой, на который жаловались жители.
24 сентября 2018 года он проинспектировал Кузьминский лесопарк вместе с жителями и поручил своим подчиненным убрать мусор.
Он добавил, что власти подумают об альтернативном входе в лесопарк со стороны домов №№13 и 15 микрорайона Белая Дача.
Также он пояснил, что нужно найти инвестора, чтобы он вложил часть средств в развитие беговых велосипедных дорожек в лесопарке, а также оборудовал мангальную зону, чтобы люди бесплатно делали шашлыки. За парком необходимо закрепить охранное предприятие, которое будет следить здесь за порядком.
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