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Приложение для мобильных устройств появилось у мусоровывозящей компании Подольска
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Общество — 24 Сентября 2018, 19:36
Как сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольска, что в подмосковном Подольске вывозящая мусор организация разработала приложение для мобильных телефонов, с помощью которого можно оплачивать услуги и вывозить мусор по координатам.
Отмечается, что мусоровывозящая организация ООО «Аэросити 2000», которая осуществляет деятельность на территориях микрорайонов Климовск, Лаговский, Дубровицкий, разработала приложение «ГлавЭко» для мобильных устройств, работающих на платформах Android и iOS. Данное приложение можно скачать в Google Play и App Store».
Мобильное приложение умееет автоматически определять географические координат мобильного устройства, позиционирование его на карте, позволяет заказать вывоз мусора из указанной на карте точки, оплатить заключенный договор на вывоз мусора с мобильного устройства независимо от места нахождения.
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