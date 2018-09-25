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Жители микрорайона Подольска просят власти вернуть зимнюю горку на территорию у ДК
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Общество — 25 Сентября 2018, 14:42
Как сообщает на интернет-портал «Добродел», что в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска возле Дома культуры «Металлург» убрали горку, на которой зимой катались дети, взамен установили две новые площадки, однако жители хотят вернуть горку.
Житель Подольска обратился на портал с просьбой восстановить горку за ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский. Его просьбу, которая касается ненадлежащего состояния игровых элементов на детской площадке, расположенной по адресу: улица Горького, дом №5 рассмотрели в городской администрации.
Отмечается в сообщении, что горка требовала ремонта, который не давал гарантии безопасности для детей и подростков. Разрешение на демонтаж горки было выдано только после того, как в шаговой доступности построили две новые игровые площадки с усовершенствованным покрытием модульной плиткой.
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