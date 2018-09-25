25сентября 2018
вторник
|
В магазине Подольска пресекли незаконную продажу алкоголя после жалобы жителя
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 25 Сентября 2018, 14:51
Как сообщается на интернет-портале «Добродел», что в Подольске в одном из магазинов на улице Мира пресекли незаконную продажу алкогольной продукции после жалобы жителя.
Житель Подольска написал на портал жалобу на розничную продажу алкоголя без лицензии в одном из магазинов, в котором указал адрес магазина: улица Мира, дом 5.
В результате проверки было выявлено, что у магазина «Продукты 24 часа» нет лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Решение данного вопроса относится к компетенции правоохранительных органов.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +7 +9
вечером +7 +9 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры