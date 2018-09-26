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Председатели советов жилых домов в Подольске смогут оценить работу УК
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Общество — 26 Сентября 2018, 14:42
Как информирует сайт администрации городского округа, что в подмосковном Подольске председатели советов многоквартирных домов могут оценить работу своей управляющей организации и повлиять на рейтинг УК Московской области.
В сообщении отмечается, что для формирования рейтинга управляющих компаний Московской области необходимо председателям советов многоквартирных домов Подольска поучаствовать в оценке деятельности своей управляющей организации путем заполнения анкеты через специальную форму на сайте Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.
Для оценки работы управляющей компании председателям нужно зайти в подраздел «Рейтинг УО» и оценить по десятибалльной шкале следующие критерии: уборку мест общего пользования; качество ресурса: отопления, света, воды; взаимодействие УК с собственниками; текущие работы в многоквартирном доме.
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