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Жители Малаховки Люберец пожаловались на отсутствие уличных фонарей у детского сада
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Общество — 26 Сентября 2018, 14:57
Как сообщил заместитель главы администрации муниципалитета, начальник территориального управления «Красково-Малаховка» Владимир Храмцов, что в поселении Малаховка подмосковных Люберец отсутствует уличное освещение на территории Быковского шоссе, у детского сада №150, решить проблему могут руководители данного дошкольного учреждения.
Жители Малаховки пожаловались на то, что в поселке МЭЗ на Быковском шоссе отсутствует освещение улиц. Фонарей нет во многих местах и в темное время суток здесь невозможно ходить.
Храмцов отметил, что уличные фонари и опоры освещения располагаются на территории и балансе детского сада №150. Регламент работы фонарей уличного освещения, а также их обслуживание находится в ведении директора учреждения.
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