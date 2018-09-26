26сентября 2018
среда
|
Новый медицинский центр появится в Химках
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 26 Сентября 2018, 15:01
Как информирует пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья, что в подмосковных Химках началось строительство нового медицинского центра.
Отмечается, что в Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг пришло извещение о старте строительства медицинского центра на 165 посещений в смену. Данное строение будет располагаться в районе Химкинской Центральной районной больницы».
Площадь сооружения составит 2815 квадратных метров. На прилегающей территории будут сделаны тротуары, специализированные парковочные места, обустройство мест для отдыха, парковка для автомобилей.
На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +8 +10 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры