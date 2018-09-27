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Электричество восстановили в селе Раменского района после сбоя
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Сентября 2018, 14:56
Как сообщает ГУ МЧС России по Подмосковью, что в селе Новое Раменского района Московской области восстановлена подача электроснабжения по штатной схеме.
27 сентября 2018 года из-за погодных условий в подмосковном Раменском произошла авария на линии питающего центра, в результате которой без света остались около 60000 человек, в первую очередь электроснабжение восстановят на социально значимых объектах.
Отмечается, что в 12:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал об отключении электроснабжения по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, поселок Кратово, село Новое. В 13:20 электроснабжение уже работало по штатной схеме.
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