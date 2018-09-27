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«Желтый» уровень опасности из‑за ветра продлили в Московском регионе на 28 сентября

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Сентября 2018, 15:01

Как сообщает Гидрометцентр России, что в Подмосковье и Москве на 28.09.2018 объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 20 метров в секунду.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, который обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за ветра его объявили на 32 часа.

Такой же уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.  

28 сентября 2018 года в Подмосковье и Москве  будет облачно, пройдет дождь. Температура ночью составит 5-7 градусов, днем — 12-14. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

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