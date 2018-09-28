28сентября 2018
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Почти 40 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Сентября 2018, 13:15
Утром 28 сентября 2018 года в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задерживаются и отменены 37 рейсов.
В аэропорту «Шереметьево» задержано 7 рейсов. В «Домодедово» 18 рейсов задержано и 7 отменено. В аэропорту «Внуково» 4 рейса задержано.
Сведений о задержках и отменах в аэропорту «Жуковский» нет.
Как сообщает ГУ МЧС России по столице, 28.09.2018 года в столице порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, в городе будет облачно, дождливо. Жителям рекомендуют в такую погоду быть осторожными, обходить рекламные щиты и деревья.
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