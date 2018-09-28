28сентября 2018
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Достройка трех ЖК Urban Group начнется в октябре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Сентября 2018, 13:19
Как сообщает «Интерфакс Недвижимость», что строительные работы в жилых комплексах «Солнечная система», «Видный город» и «Опалиха О3» застройщика-банкрота Urban Group возобновятся в октябре этого года.
Об этом заявил в ходе встречи с обманутыми дольщиками генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Александр Плутник.
Он отметил, что сейчас в Митино работы у нас начали разворачиваться, дальше у нас Химки – «Солнечная система». В начале следующей недели там уже будут работать строители», а на следующей неделе строители также начнут работы на строительных площадках в ЖК «Видный город» и «Опалиха О3».
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