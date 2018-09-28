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Жители Люберец смогут бесплатно проверить свое здоровье 29 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Сентября 2018, 13:23
Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что в подмосковных Люберцах 29.09.2018 года состоится бесплатная диспансеризация населения, ее можно пройти в любой поликлинике городского округа.
Он отметил, что 29 сентября 2018 года на территории городского округа Люберцы пройдет очередной Единый день диспансеризации. Диспансеризацию можно пройти в любом поликлиническом отделение ГБУЗ МО «ЛРБ №2» и ГБУЗ МО «ЛРБ №1» с 9:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС».
Он добавил, что с начала 2018 года 33 390 жителей Люберец прошли бесплатную диспансеризацию – это 42% от плана. На второй этап диспансеризации отправлено 13 880 человек, 12 932 завершили второй этап обследований.
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