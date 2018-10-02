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Отопление включили во всех военных городках Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Октября 2018, 13:02
Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин, что тепло подали во всех военных городках Московской области.
От отметил, что до этого у нас был большой объем жалоб по военным городкам. На данный момент во все военные городки подается тепло. По всем объектам Минобороны всего одна котельная будет запущена завтра.
Все котельные в Московской области были запущены уже в понедельник 1 октября, в том числе подача тепла осуществлена во всех муниципалитетах на все объекты социальной сферы – школы, детские сады, поликлиники и больницы.
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