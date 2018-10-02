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Работу над созданием Избирательного кодекса практически завершили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Октября 2018, 13:07
Как рассказала заместитель председателя Мособлизбиркома Наталья Земскова, что в Московской области подходит к финальной стадии создание Избирательного кодекса Подмосковья, перед утверждением документа необходимо провести проверку всех указанных в нем норм.
Она отметила, что он уже почти готов. Уже разработана структура кодекса, а также наполнение, но пока еще он не обсуждался, так как там более 10 глав. В кодекс включены нормы, регулирующие разные уровни выборов.
Также она добавила, что есть и общие нормы, распространяющиеся на все уровни выборов. Поэтому в структуре кодекса будут общая часть и особенная. В особенной части будут регулироваться разные уровни выборов, конкретные ситуации, а в общей (основополагающие нормы - ред.) будут применяться для всех уровней выборов.
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