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Должникам в Королеве в октябре планируют направить порядка 11 тыс уведомлений
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Октября 2018, 13:12
Как сообщается на странице центра в Instagram, что примерно 11000 сообщений направят сотрудники расчетно-кассового центра должникам в Королеве в октябре.
За просроченную оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства жителям грозят санкции. В досудебном порядке можно ограничить либо приостановить оказания услуг, начисление пени. Суд может принять решения разного характера: изъят автомобиль, арестовано имущество, заблокированы банковские счета, ограничен выезд за границу и в крайнем случае, должника могут выселить.
На сайте НеДолжник.рф можно проверить свои долги, а также получить консультацию и найти новости сферы оказания коммунальных услуг.
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